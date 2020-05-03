МЧС предупредило саратовцев о порывистом ветре

3 Май 2020 2020-05-03T07:47:49+03:00

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В Саратовской области сегодня, 3 мая, существенных осадков не будет.

- Ожидается погода с переменной облачностью. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +18…+23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU