2020-05-02T18:17:30+03:00
Общество

В 2020 году в Саратовской области будет проведен ремонт федеральных дорог

На ремонт трассы Саратов — Озинки выделено 3,6 млрд рублей
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ремонте федеральных дорог Саратовской области в 2020 году. Видеообращение спикера ГД опубликовано в Instagram его сторонников Volodin.saratov

- Друзья, много вопросов приходит в паблик: будут ли ремонтироваться в этом году федеральные дороги, ставшие такими буквально за прошлый, позапрошлый год? Это дорога Саратов — Озинки, Саратов — РтищевоТамбов, Саратов — Алгай. Когда отремонтируют дороги самые протяженные? 300 км дорога на Озинки, более 200 км дорога на Ртищево и затем на Тамбов, около 200 км дорога на Алгай. Хочу вас заверить: в этом году будут проведены большие ремонтные работы на этих дорогах, — заявил Володин.

По его словам, средства, выделенные на их ремонт, составляют более 50% от всего объема дорожного фонда Саратовской области.

Как заявил председатель Государственной думы, за счет областных ресурсов эти дороги не смогли бы привести в нормативное состояние. В пример он привел трассу Саратов — Алгай.

- На нее выделено 1,5 млрд. Это позволит 164 км привести в нормативное состояние в этом году, а завершить работы на будущий. По дороге Саратов — Ртищево — Тамбов выделено 1 млрд 300 млн. Будет в текущем году отремонтировано 105 км. Дорога Саратов — Озинки самая протяженная, самая тяжелая. На нее выделено 3 млрд 600 млн. Будет отремонтировано 111 км. Все работы будут завершены на будущий год. Но в этом году, если хотите, основная часть работ будет проведена. А так как в прошлом году работы также проводились, а по дороге Саратов — Озинки мы начинали их еще в позапрошлом году, то останется совсем немного, — отметил Вячеслав Володин, добавив, что сейчас остается контроль за качеством, за сроками.

Деньги на ремонт уже поступили в регион, «благодаря тому, что мы приняли новые нормы федерального закона, правительство реализовало задачу, которую поставил президент, чтобы средства в регионах уже были в январе».

По словам Володина ремонт дорог также включает в себя рабочие места, отчисления в бюджет.

- Это федеральные инвестиции, причем такие большие. Важно, чтобы все было сделано эффективно. Спасибо большое, — заключил политик в своем обращении.

В 2020 году в Саратовской области отремонтируют федеральные дороги.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус: за 2 мая из Москвы в Саратов приехали 840 человек
Зараженных коронавирусом медиков из Краснокутской больницы везут в Саратов
В 2020 году в Саратовской области будет проведен ремонт федеральных дорог
Олег Костин отметил «низкую социальную ответственность» саратовцев за границей, которые не решаются вернуться
В Ленинском районе нашли снаряд времен Великой отечественной
Стрелюхин о ситуации с коронавирусом в Саратове: Население нас не слышит
Карантин по коронавирусу введен в селах Вольского района
В Саратовской области с коронавирусными больными работают почти 1,5 тыс. медработников
Коронавирус в Саратове, новости на 2 мая 2020 года: среди заболевших семь беременных, 14 человек — на ИВЛ
В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли школы-интернаты
В Саратове ГИБДД останавливала автобусы и составляла протоколы на водителей
В Вольске на 250 «квадратов» горела кровля дома
За неделю в Саратовской области в два раза выросло число зараженных коронавирусом
Саратовский студент при покупке ноутбука перешел по ссылке и лишился 15 тыс. рублей
Саратовцам рассказали, как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Жителей Саратовской области поймали на запрещенной рыбалке
Коронавирус в Саратове: на карантин закрылись дома ребенка в трех городах
Саратовец украл из пекарни деньги и кофемашину
Саратовские полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 48 заражений коронавирусом
За Солнечным-2 в Саратове полыхает трава
Пермский край присоединился к песенному марафону «Наш День Победы»
Коронавирус в Саратове: россияне могут оформить кредитные каникулы
Волонтеры ищут родственников найденной в Энгельсе пенсионерки
В центре Саратова и в Октябрьском районе отключили воду
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: 48 новых случаев
Энгельсский суд на Первомай оштрафовал 13 нарушивших самоизоляцию людей