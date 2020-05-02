Олег Костин отметил «низкую социальную ответственность» саратовцев за границей, которые не решаются вернуться
На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин отметил «низкую социальную ответственность некоторых граждан».
Речь идет о тех, кто находится за границей и не может определиться, возвращается он в Саратовскую область или нет.
В пример Олег Костин привел некую девушку, которая не могла решить, прилетает ли она из Дели.
- Из-за этого вчера пришлось развернуть машину у Борисоглебска, — посетовал Олег Костин. Имеется в виду машину, которая отправилась за тем, чтобы привезти гражданку по месту прописки.
Зампред Сергей Наумов пояснил, что девушка эта все-таки прилетела, но находится в обсерваторе в Москве. Из разговора с ее матерью стало ясно, что она уехала из Саратова давно и возвращаться не намерена.
- Есть еще такие случаи и ничего не можем с ними поделать. То летят, то не летят. То собрали чемоданы, то не собрали, — рассказал Сергей Наумов о группе граждан, которые находятся в ОАЭ.
Всего за границей находятся около 500 жителей Саратовской области, которые высказывали намерение вернуться. Однако из-за их неопределённости, местные власти находятся в тяжелом состоянии.
Председатель Правительства Александр Стрелюхин предложил разбираться с такими гражданами.
- Если кто-то не понимает серьезность ситуации, то с ними надо разбираться, привлекая полицию и используя принудительные меры, — считает Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU