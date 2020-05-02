2020-05-02T17:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Олег Костин отметил «низкую социальную ответственность» саратовцев за границей, которые не решаются вернуться

Около 500 человек заявили, что хотят прилететь, но могут передумать
Екатерина Семенова
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Саратовцы не могут определиться - возвращаться из-за границы или нетСаратовцы не могут определиться - возвращаться из-за границы или нетФото: Олег ЗОЛОТО
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На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин отметил «низкую социальную ответственность некоторых граждан».

Речь идет о тех, кто находится за границей и не может определиться, возвращается он в Саратовскую область или нет.

В пример Олег Костин привел некую девушку, которая не могла решить, прилетает ли она из Дели.

- Из-за этого вчера пришлось развернуть машину у Борисоглебска, — посетовал Олег Костин. Имеется в виду машину, которая отправилась за тем, чтобы привезти гражданку по месту прописки.

Зампред Сергей Наумов пояснил, что девушка эта все-таки прилетела, но находится в обсерваторе в Москве. Из разговора с ее матерью стало ясно, что она уехала из Саратова давно и возвращаться не намерена.

- Есть еще такие случаи и ничего не можем с ними поделать. То летят, то не летят. То собрали чемоданы, то не собрали, — рассказал Сергей Наумов о группе граждан, которые находятся в ОАЭ.

Всего за границей находятся около 500 жителей Саратовской области, которые высказывали намерение вернуться. Однако из-за их неопределённости, местные власти находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Правительства Александр Стрелюхин предложил разбираться с такими гражданами.

- Если кто-то не понимает серьезность ситуации, то с ними надо разбираться, привлекая полицию и используя принудительные меры, — считает Александр Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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