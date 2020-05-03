Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 мая 2020 года: подтверждено 48 случаев

3 Май 2020 2020-05-03T00:35:01+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области составило 535 человек

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За сутки 2 мая в Саратовской области подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в регионе — 535 человек.

Больше всего — по семь человек — выявлено в Вольском и Пугачевском районах. В Саратове диагноз подтвердили у шестерых. Также зараженных коронавирусом выявили в Энгельсском, Аткарском, Балаковском, Новоузенском, Ершовском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Татищевском, Федоровском, Петровском, Ртищевском районах.

География распространения коронавируса в Саратовской области

За весь период в Саратовской области вылечились от коронавируса 95 человек, скончались 11: трое от COVID-19, остальные по другим причинам, среди которых сопутствующие заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU