Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 3 мая 2020 года: подтверждено 48 случаев
За сутки 2 мая в Саратовской области подтвердили еще 48 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, количество зараженных COVID-19 в регионе — 535 человек.
Больше всего — по семь человек — выявлено в Вольском и Пугачевском районах. В Саратове диагноз подтвердили у шестерых. Также зараженных коронавирусом выявили в Энгельсском, Аткарском, Балаковском, Новоузенском, Ершовском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Татищевском, Федоровском, Петровском, Ртищевском районах.
География распространения коронавируса в Саратовской области
За весь период в Саратовской области вылечились от коронавируса 95 человек, скончались 11: трое от COVID-19, остальные по другим причинам, среди которых сопутствующие заболевания.
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU