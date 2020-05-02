В Ленинском районе нашли снаряд времен Великой отечественной
Боеприпас забрали специалисты для уничтожения
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В одном из дворов СНТ «Дружба» в Ленинском районе Саратова нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас забрали специалисты для уничтожения.
На месте работала группа разминирования Росгвардии, полиция, сотрудники Центра медицины катастроф, сообщает сайт «ЧП-Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU