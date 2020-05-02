В Ленинском районе нашли снаряд времен Великой отечественной

2 Май 2020 2020-05-02T17:34:22+03:00

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В одном из дворов СНТ «Дружба» в Ленинском районе Саратова нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас забрали специалисты для уничтожения.

На месте работала группа разминирования Росгвардии, полиция, сотрудники Центра медицины катастроф, сообщает сайт «ЧП-Саратов».

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ИСТОЧНИК KP.RU