Стрелюхин о ситуации с коронавирусом в Саратове: Население нас не слышит

2 Май 2020 2020-05-02T17:15:42+03:00

По его словам индекс самоизоляции говорит о том, что на улицах много людей

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Сегодня, 2 мая, проходит заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области.

- На майских праздниках индекс самоизоляции — 2,9. Это говорит о том, что половина населения на улицах. К сожалению, люди недооценивают ситуацию. Население нас не слышит, а мы пока даже на пик заболеваемости не вышли, — заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Напомним, по данным на сегодняшний день, в регионе 535 зараженных коронавирусом, за сутки подтвердили 48 случаев. Заболеваемость составляет 22,1 на 100 тыс. населения.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU