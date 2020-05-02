Стрелюхин о ситуации с коронавирусом в Саратове: Население нас не слышит
Сегодня, 2 мая, проходит заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Саратовской области.
- На майских праздниках индекс самоизоляции — 2,9. Это говорит о том, что половина населения на улицах. К сожалению, люди недооценивают ситуацию. Население нас не слышит, а мы пока даже на пик заболеваемости не вышли, — заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Напомним, по данным на сегодняшний день, в регионе 535 зараженных коронавирусом, за сутки подтвердили 48 случаев. Заболеваемость составляет 22,1 на 100 тыс. населения.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU