2 Май 2020 2020-05-02T17:15:04+03:00

Карантин по коронавирусу введен в селах Вольского района

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Два села в Вольском районе закрывают на карантин.

Как сообщил председатель правительства области Александр Стрелюхин, такие меры вызваны необходимостью в связи с угрозой распространения коронавируса.

В селах Черкасское и Спасское запрещен въезд и выезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU