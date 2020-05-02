Карантин по коронавирусу введен в селах Вольского района
Закрыты села Черкасское и Спасское
Карантин по коронавирусу введен в селах Вольского района
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Два села в Вольском районе закрывают на карантин.
Как сообщил председатель правительства области Александр Стрелюхин, такие меры вызваны необходимостью в связи с угрозой распространения коронавируса.
В селах Черкасское и Спасское запрещен въезд и выезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU