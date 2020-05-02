В Саратовской области с коронавирусными больными работают почти 1,5 тыс. медработников

2 Май 2020 2020-05-02T18:05:14+03:00

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В Саратовской области медицинскую помощь зараженным коронавирусом оказывают 1 432 медработника.

Как сообщили в оперштабе региона, по краткосрочной программе прошли обучение 86 врачей, 67 средних медработников, 12,4 тыс. медработников прошли обучение на портале непрерывного медицинского образования.

Для оказания консультативной помощи в больницах привлекают специалистов профильных кафедр СГМУ имени Разумовского. Также около 500 студентов-медиков стали волонтерами, 105 ординаторов трудоустроены в медорганизации, из 20 — на должности среднего медперсонала, 85 стали участковыми врачами-терапевтами и врачами-педиатрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU