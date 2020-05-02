Коронавирус в Саратове, новости на 2 мая 2020 года: среди заболевших семь беременных, 14 человек — на ИВЛ
В Саратовской области на сегодняшний день, 2 мая, известно о семи случаях заражения коронавирусом беременных женщин.
Как сообщили в оперативном штабе области, количество зараженных в регионе — 535 человек. Под медицинское наблюдение взяты 2 771 человек, сняты — 5 781.
Больше всего случаев в области среди людей от 44 до 59 лет — 212, до 18 лет — 39 человек, 18–44 — 166 случаев, старше 60 лет — 99 заболевших, старше 80 лет — 19 случаев.
Статистика показывает, что показатель заболеваемости коронавирусом в регионе растет. Теперь он составляет 22,1 на 100 тыс. населения, по России — 77,9.
Сейчас в стационарах лечатся 257 человек с COVID-19, из них 198 с пневмонией, в том числе 62 на кислородной поддержке, 14 — на ИВЛ.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU