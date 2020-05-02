В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли школы-интернаты
В Саратовской области в связи с распространением коронавируса сегодня, 2 мая, закрыли на карантин школы-интернаты.
Как сообщает оперативный штаб региона, такая же мера принята в центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в специальной общеобразовательной школе закрытого типа.
Эти учреждения закрыли на карантин в профилактических целях. Ни одного заболевшего коронавирусом в них нет. Ранее принятые меры по ограничению посещения позволили не допустить занос инфекции.
Несмотря на изоляцию детей-сирот от внешних контактов, они продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Персонал продолжит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
Напомним, ранее на карантин закрылись дома малютки в Саратове, Вольске и Марксе.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU