В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли школы-интернаты

2 Май 2020 2020-05-02T15:28:06+03:00

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В Саратовской области в связи с распространением коронавируса сегодня, 2 мая, закрыли на карантин школы-интернаты.

Как сообщает оперативный штаб региона, такая же мера принята в центрах психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и в специальной общеобразовательной школе закрытого типа.

Эти учреждения закрыли на карантин в профилактических целях. Ни одного заболевшего коронавирусом в них нет. Ранее принятые меры по ограничению посещения позволили не допустить занос инфекции.

Несмотря на изоляцию детей-сирот от внешних контактов, они продолжат получать всю необходимую помощь и уход. Персонал продолжит соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Напомним, ранее на карантин закрылись дома малютки в Саратове, Вольске и Марксе.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU