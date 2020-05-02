В Саратове ГИБДД останавливала автобусы и составляла протоколы на водителей

2 Май 2020 2020-05-02T15:12:48+03:00

Инспекторы смотрели, как шоферы и пассажиры автобусов соблюдают масочный режим

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В Саратове сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 2 мая, провели рейд по общественному транспорту.

Фото городской Госавтоинспекции

Инспекторы смотрели, как водители и пассажиры автобусов соблюдают режим в связи с распространением коронавируса, в том числе масочный.

Фото городской Госавтоинспекции

- Останавливая транспорт, полицейские проверяли наличие масок у водителей, уточняли маршрут следования, цель и причины передвижения. Также им вручали памятки. Начальник ГИБДД каждому участнику дорожного движения разъяснял санкции, предусмотренные за невыполнение правил поведения, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской Госавтоинспекции

За время рейда инспекторы проверили свыше 50 автобусов, вручили более 30 масок. Также выявили водителей, нарушивших режим. В отношении них составлены административные протоколы.

Фото городской Госавтоинспекции

Саратовская Госавтоинспекция направила представления главе Саратова и руководителям автопредприятий о строгом соблюдении установленных правил водителями общественного транспорта и их пассажирам.

Фото городской Госавтоинспекции

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ИСТОЧНИК KP.RU