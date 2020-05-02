В Саратове ГИБДД останавливала автобусы и составляла протоколы на водителей
В Саратове сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 2 мая, провели рейд по общественному транспорту.
Фото городской Госавтоинспекции
Инспекторы смотрели, как водители и пассажиры автобусов соблюдают режим в связи с распространением коронавируса, в том числе масочный.
Фото городской Госавтоинспекции
- Останавливая транспорт, полицейские проверяли наличие масок у водителей, уточняли маршрут следования, цель и причины передвижения. Также им вручали памятки. Начальник ГИБДД каждому участнику дорожного движения разъяснял санкции, предусмотренные за невыполнение правил поведения, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Фото городской Госавтоинспекции
За время рейда инспекторы проверили свыше 50 автобусов, вручили более 30 масок. Также выявили водителей, нарушивших режим. В отношении них составлены административные протоколы.
Фото городской Госавтоинспекции
Саратовская Госавтоинспекция направила представления главе Саратова и руководителям автопредприятий о строгом соблюдении установленных правил водителями общественного транспорта и их пассажирам.
Фото городской Госавтоинспекции
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ИСТОЧНИК KP.RU