2020-05-02T15:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратове ГИБДД останавливала автобусы и составляла протоколы на водителей

Инспекторы смотрели, как шоферы и пассажиры автобусов соблюдают масочный режим
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
Изменить размер текста:

В Саратове сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 2 мая, провели рейд по общественному транспорту.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

Инспекторы смотрели, как водители и пассажиры автобусов соблюдают режим в связи с распространением коронавируса, в том числе масочный.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

- Останавливая транспорт, полицейские проверяли наличие масок у водителей, уточняли маршрут следования, цель и причины передвижения. Также им вручали памятки. Начальник ГИБДД каждому участнику дорожного движения разъяснял санкции, предусмотренные за невыполнение правил поведения, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

За время рейда инспекторы проверили свыше 50 автобусов, вручили более 30 масок. Также выявили водителей, нарушивших режим. В отношении них составлены административные протоколы.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

Саратовская Госавтоинспекция направила представления главе Саратова и руководителям автопредприятий о строгом соблюдении установленных правил водителями общественного транспорта и их пассажирам.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Саратове, новости на 2 мая 2020 года: среди заболевших семь беременных, 14 человек — на ИВЛ
В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли школы-интернаты
В Саратове ГИБДД останавливала автобусы и составляла протоколы на водителей
В Вольске на 250 «квадратов» горела кровля дома
За неделю в Саратовской области в два раза выросло число зараженных коронавирусом
Саратовский студент при покупке ноутбука перешел по ссылке и лишился 15 тыс. рублей
Саратовцам рассказали, как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Жителей Саратовской области поймали на запрещенной рыбалке
Коронавирус в Саратове: на карантин закрылись дома ребенка в трех городах
Саратовец украл из пекарни деньги и кофемашину
Саратовские полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 48 заражений коронавирусом
За Солнечным-2 в Саратове полыхает трава
Пермский край присоединился к песенному марафону «Наш День Победы»
Коронавирус в Саратове: россияне могут оформить кредитные каникулы
Волонтеры ищут родственников найденной в Энгельсе пенсионерки
В центре Саратова и в Октябрьском районе отключили воду
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: 48 новых случаев
Энгельсский суд на Первомай оштрафовал 13 нарушивших самоизоляцию людей