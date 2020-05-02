В Вольске на 250 «квадратов» горела кровля дома
Эвакуировали 60 человек
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В Вольске Саратовской области произошел пожар на улице Ярославская.
Горела кровля трехэтажного дома. На месте работали спасатели и пожарные.
Площадь возгорания составила 250 кв. м, сообщает сайт «ЧП-Саратов».
Из дома эвакуировали 60 человек, никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU