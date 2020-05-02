За неделю в Саратовской области в два раза выросло число зараженных коронавирусом

2 Май 2020 2020-05-02T15:28:26+03:00

Если саратовцы станут нарушать режим самоизоляции в праздники, риск заболевания возрастет

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В Саратовской области за неделю, с 24 апреля по 1 мая, в два раза выросло число заболевших коронавирусом.

У многих в теплую погоду и с учетом праздников возникнет желание погулять или сходить к родственникам.

- Риск заболевания возрастет многократно. Задумайтесь о своем здоровье и о своих близких. Оставайтесь дома, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По приросту случаев заболевания Саратовская область входит в тройку по ПФО. За неделю в регионе рост заболевших составил 99% — 242 случая.

Напомним, по данным на утро 2 мая, количество зараженных COVID-19 в Саратовской области — 535 человек.

Первое место занимает Самарская область. Там прирост за неделю составляет 112% — 207 случаев. Второе место — у Татарстана со 110% и 468 зараженными коронавирусом.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU