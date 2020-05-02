Саратовский студент при покупке ноутбука перешел по ссылке и лишился 15 тыс. рублей

2 Май 2020 2020-05-02T13:50:33+03:00

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Студента из Саратова обманули мошенники при покупке ноутбука.

- Парень зашел на сайт, где его заинтересовало объявление о продаже ноутбука. Для оплаты была предоставлена ссылка, пройдя по которой, у него списали 15 150 рублей. После этого юноша позвонил продавцу, но тот внес номер в черный список, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Молодой человек обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители напоминают об опасностях покупок через интернет. Если сумма большая, просите о наложенном платеже и не делайте предоплат.

Также секретные данные своей карты, размещенные на ее обороте, не следует никому передавать, как и коды из СМС, приходящие на телефон. Вводить данные, которые вам диктуют незнакомцы, в банкомат — тем более не нужно.

Обо всех фактах мошенничества нужно сообщать в полицию по телефону 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU