2020-05-02T13:15:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовцам рассказали, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Названы несвойственные аллергии симптомы
Ольга Симонова
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Памятка РоспотребнадзораПамятка Роспотребнадзора
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Саратовцам рассказали, как отличить коронавирусную инфекцию от сезонной аллергии.

Роспотребнадзор выпустил памятку. Так, при поллинозе у людей появляется насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд.

Однако при аллергии нет повышения температуры, слабости, утомляемости, боли в мышцах, кашля и одышки. Последние симптомы могут быть у людей с бронхиальной астмой.

В ведомстве напоминают, что аллергия не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19, кроме тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Аллергикам рекомендуют не выходить на улицу, ежедневно проводить влажную уборку, установить дома систему очистки воздуха, не есть продукты, усиливающие симптомы. Если на улицу пришлось выйти — по возвращении примите душ, вымойте голову, переоденьтесь.

Также аллергикам нужно принимать лекарства, назначенные врачом, а при ухудшении — обратиться за медицинской помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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