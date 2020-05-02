Саратовцам рассказали, как отличить коронавирус от сезонной аллергии

2 Май 2020 2020-05-02T13:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовцам рассказали, как отличить коронавирусную инфекцию от сезонной аллергии.

Роспотребнадзор выпустил памятку. Так, при поллинозе у людей появляется насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд.

Однако при аллергии нет повышения температуры, слабости, утомляемости, боли в мышцах, кашля и одышки. Последние симптомы могут быть у людей с бронхиальной астмой.

В ведомстве напоминают, что аллергия не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19, кроме тяжелой, неконтролируемой бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Аллергикам рекомендуют не выходить на улицу, ежедневно проводить влажную уборку, установить дома систему очистки воздуха, не есть продукты, усиливающие симптомы. Если на улицу пришлось выйти — по возвращении примите душ, вымойте голову, переоденьтесь.

Также аллергикам нужно принимать лекарства, назначенные врачом, а при ухудшении — обратиться за медицинской помощью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU