Жителей Саратовской области поймали на запрещенной рыбалке

2 Май 2020 2020-05-02T13:03:54+03:00

С 1 мая начал действовать запрет по всему Волгоградскому водохранилищу

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В Саратовской области полицейские выявили несколько фактов незаконной рыбалки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на водоеме Крутой в Турковском районе 55-летний мужчина ловил рыбу. У него изъяли семь сетей, резиновую лодку, а 69 карасей, 15 лещей, семь щук выпустили обратно в воду.

В поселке Алексеевский Самойловского района задержали гражданина со 125 карасями и 15 штуками плотвы. Заметив полицейских, он бросил лодку, автомобиль, сети и попытался убежать.

В Духовницком районе полицейским попался 65-летний балаковец, который ловил рыбу сетями. У пенсионера изъяли лодку, весла, сети и пойманную рыбу — 17 лещей, карасей, плотвы.

По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел. За незаконную ловлю рыбы задержанным мужчинам может грозить штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

А все из-за того, что с 20 апреля по 20 июня на Саратовском водохранилище установлен запрет на вылов водных биоресурсов всеми видами орудий. В список разрешенных входят: одна поплавочная или донная удочки. Также можно ловить спиннингом с берега, но не более двух крючков у одного человека.

Такой запрет установлен на различных реках в Ивантеевском, Пугачевском, Духовницком районах, на реке Чагра, протекающей через Красноармейский и Духовницкий районы.

С 25 апреля по 25 июня такой же запрет действует на реке Большой Узень и его притоках, а также на Малом Узене.

Также с 1 мая по 30 июня начал действовать запрет по всему Волгоградскому водохранилищу.

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ИСТОЧНИК KP.RU