Саратовец украл из пекарни деньги и кофемашину
Мужчину подозревают в воровстве из пекарни Октябрьского района Саратова.
- Злоумышленник ночью взломал дверь и унес из помещения 1,8 тыс. рублей и кофемашину, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — 29-летнего саратовца. Тот был ранее неоднократно судим за кражи, грабежи.
Похищенное у мужчины не изъяли, технику он продал, а деньги успел потратить. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU