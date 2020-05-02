2020-05-02T12:38:54+03:00
Происшествия

Саратовец украл из пекарни деньги и кофемашину

Преступление произошло на улице Чернышевского
Ольга Симонова
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Мужчину подозревают в воровстве из пекарни Октябрьского района Саратова.

- Злоумышленник ночью взломал дверь и унес из помещения 1,8 тыс. рублей и кофемашину, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — 29-летнего саратовца. Тот был ранее неоднократно судим за кражи, грабежи.

Похищенное у мужчины не изъяли, технику он продал, а деньги успел потратить. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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