Саратовские полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции

2 Май 2020 2020-05-02T12:14:53+03:00

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Полицейские Саратовской области с начала действия режима самоизоляции составила 2 206 протоколов. Из них почти 1,7 тыс. рассмотрены судом.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

- Вчера, 1 мая, правоохранители составили 51 протокол, из них один за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, остальные за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Также полицейские проводят с гражданами беседы о недопущении их нахождения на улице в период распространения коронавируса. Таких было проведено 2 696.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Напомним, жилище не стоит покидать без необходимости, а на улице, в магазинах и других местах нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра. При этом выходя из дома нужно иметь с собой паспорт и документ, обосновывающий пребывание в общественном месте в период самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU