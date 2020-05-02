Саратовские полицейские составили более 2 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
Полицейские Саратовской области с начала действия режима самоизоляции составила 2 206 протоколов. Из них почти 1,7 тыс. рассмотрены судом.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
- Вчера, 1 мая, правоохранители составили 51 протокол, из них один за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, остальные за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Также полицейские проводят с гражданами беседы о недопущении их нахождения на улице в период распространения коронавируса. Таких было проведено 2 696.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Напомним, жилище не стоит покидать без необходимости, а на улице, в магазинах и других местах нужно соблюдать дистанцию 1,5 метра. При этом выходя из дома нужно иметь с собой паспорт и документ, обосновывающий пребывание в общественном месте в период самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU