Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 48 заражений коронавирусом

2 Май 2020 2020-05-02T11:46:24+03:00

За сутки в России COVID-19 заболели более 9,5 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

Федеральный штаб сегодня, 2 мая, подтвердил 48 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, официальное количество заражений составило 535.

География распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России COVID-19 заболели 9 623 человека, 57 — скончались, 1 793 пациента выздоровели.

Всего в РФ зарегистрировано свыше 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 1 222 человека умерли, выздоровели более 15 тыс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости

ИСТОЧНИК KP.RU