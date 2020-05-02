Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 48 заражений коронавирусом
Федеральный штаб сегодня, 2 мая, подтвердил 48 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Таким образом, официальное количество заражений составило 535.
География распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России COVID-19 заболели 9 623 человека, 57 — скончались, 1 793 пациента выздоровели.
Всего в РФ зарегистрировано свыше 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 1 222 человека умерли, выздоровели более 15 тыс.
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU