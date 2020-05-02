2020-05-02T11:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 мая 2020: федеральный штаб подтвердил 48 заражений коронавирусом

За сутки в России COVID-19 заболели более 9,5 тыс. человек
Ольга Симонова
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Федеральный штаб сегодня, 2 мая, подтвердил 48 новых случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Таким образом, официальное количество заражений составило 535.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

За сутки в России COVID-19 заболели 9 623 человека, 57 — скончались, 1 793 пациента выздоровели.

Всего в РФ зарегистрировано свыше 124 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 1 222 человека умерли, выздоровели более 15 тыс.

Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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