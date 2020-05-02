2020-05-02T11:23:00+03:00
Общество

Пермский край присоединился к песенному марафону «Наш День Победы»

Регион передал эстафету Саратовской области
Ольга Симонова
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Пермский край присоединился к песенному марафону «Наш День Победы».

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Пермский край сегодня, 2 мая, принял эстафету от коллективов Нижегородской области в рамках акции «Наш День Победы», инициированной аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Песню «День Победы» исполнили 20 артистов хора Пермской хоровой капеллы мальчиков и солисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова, Владимир Тайсаев, Эдуард Морозов.

Музыкальное сопровождение осуществили 48 музыкантов Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением художественного руководителя и дирижера Галины Токаревой.

Снимали видеоролик в памятных местах города и в Большом концертном зале филармонии, еще до введения в Пермском крае режима самоизоляции.

Песенный марафон объединяет жителей всех регионов Поволжья в единый народный коллектив и сегодня, в условиях ограничительных мер, исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным.

Пермский край передает эстафету Саратовской области, которая присоединится к марафону уже завтра, 3 мая.

Видеоролики можно посмотреть в эфирах региональных телекомпаний, а также в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли многие города Пермского края. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Из Кунгура – сапоги (каждый 3-й боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски: с 1942 года этот завод стал единственным в СССР производителем касок для советских солдат. Для фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Напомним, акция «Наш День Победы» стартовала 25 апреля в Республике Мордовия. Регионы-участники ежедневно передают друг другу эстафету, исполняя известную песню «День Победы» в Год памяти и славы. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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