Коронавирус в Саратове: россияне могут оформить кредитные каникулы
Саратовцы, как и все россияне, у которых возникли сложности с оплатой кредитов или ипотеки в связи с коронавирусом, могут оформить кредитные каникулы.
Как сообщает канал федерального оперативного штаба, воспользоваться правом могут граждане, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.
Чтобы подтвердить снижение дохода, можно предоставить справку из налоговой, документ о регистрации в качестве безработного, больничный лист и другое.
Обратиться к кредитору можно по телефону колл-центра или онлайн, в том числе через личный кабинет на сайте или по электронной почте.
Размер кредита не должен превышать установленную правительством РФ максимальную сумму:
- 100 тыс. рублей для кредитных карт;
- 250 тыс. рублей для потребительских кредитов физлицам;
- 600 тыс. рублей для автокредитов;
- 2 млн рублей для ипотеки;
- 3 млн рублей для ипотеки в Московской области, Санкт-Петербурге и субъектах РФ в Дальневосточном федеральном округе;
- 4 млн для ипотеки в Москве.
Стоит отметить, что льготный период может длиться не более шести месяцев. По одному кредиту отсрочку дают один раз.
Эта мера вводится до 30 сентября 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU