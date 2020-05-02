2020-05-02T11:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: россияне могут оформить кредитные каникулы

Размер кредита не должен превышать установленную правительством РФ максимальную сумму
Ольга Симонова
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Саратовцы, как и все россияне, у которых возникли сложности с оплатой кредитов или ипотеки в связи с коронавирусом, могут оформить кредитные каникулы.

Как сообщает канал федерального оперативного штаба, воспользоваться правом могут граждане, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Чтобы подтвердить снижение дохода, можно предоставить справку из налоговой, документ о регистрации в качестве безработного, больничный лист и другое.

Обратиться к кредитору можно по телефону колл-центра или онлайн, в том числе через личный кабинет на сайте или по электронной почте.

Размер кредита не должен превышать установленную правительством РФ максимальную сумму:

- 100 тыс. рублей для кредитных карт;

- 250 тыс. рублей для потребительских кредитов физлицам;

- 600 тыс. рублей для автокредитов;

- 2 млн рублей для ипотеки;

- 3 млн рублей для ипотеки в Московской области, Санкт-Петербурге и субъектах РФ в Дальневосточном федеральном округе;

- 4 млн для ипотеки в Москве.

Стоит отметить, что льготный период может длиться не более шести месяцев. По одному кредиту отсрочку дают один раз.

Эта мера вводится до 30 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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