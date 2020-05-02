Волонтеры ищут родственников найденной в Энгельсе пенсионерки

2 Май 2020 2020-05-02T10:49:17+03:00

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В Энгельсе Саратовской области нашли неизвестную пенсионерку. Отряд «Лиза Алерт» ищет родственников женщины.

- Бабушка называет себя Попова Ольга. Найдена на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина. С 1 мая она находится в медицинском учреждении, — сообщают волонтеры в своей группе.

Приметы пенсионерки: на вид 80–85 лет, рост 160 см, нормальное телосложение, волосы седые, забраны в пучок. С собой у нее была черная дамская сумка.

Женщина не ориентируется в пространстве. Если вы знаете е родственников, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU