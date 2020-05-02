В центре Саратова и в Октябрьском районе отключили воду

2 Май 2020 2020-05-02T10:18:04+03:00

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Сегодня, 2 мая, в Саратове отключили воду по нескольким адресам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 15:00 не будет водоснабжения на улице Станционная, 1 и 2-м Станционном проездах.

Отключение связано с аварией на улице Станционная, 8.

Также примерно до 20:00 не будет воды в центре Саратова: на нечетной стороне Рахова от Московской до Кутякова и на Челюскинцев — от Чапаева до Рахова. Воду отключили из-за аварии на водопроводе по улице Рахова, 167.

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ИСТОЧНИК KP.RU