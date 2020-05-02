В центре Саратова и в Октябрьском районе отключили воду
Сегодня, 2 мая, в Саратове отключили воду по нескольким адресам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 15:00 не будет водоснабжения на улице Станционная, 1 и 2-м Станционном проездах.
Отключение связано с аварией на улице Станционная, 8.
Также примерно до 20:00 не будет воды в центре Саратова: на нечетной стороне Рахова от Московской до Кутякова и на Челюскинцев — от Чапаева до Рахова. Воду отключили из-за аварии на водопроводе по улице Рахова, 167.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU