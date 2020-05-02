Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: 48 новых случаев

2 Май 2020 2020-05-02T11:28:21+03:00

Количество зараженных COVID-19 в области составило 535 человек

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В Саратовской области сегодня, 2 мая, стало известно о еще 48 новых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в области составило 535 человек.

Новые случаи выявлены:

Саратов — 6

Вольский — 7

Пугачевский — 7

Энгельсский — 5

Аткарский — 4

Балаковский — 4,

Новоузенский — 3

Ершовский район — 2,

Балашовский — 2

Базарно-Карабулакский — 2

Дергачевский — 2,

Татищевский — 1,

Федоровский — 1

Петровский — 1

Ртищевский — 1.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди новых случаев заболевания: 21 — контактный, 24 человека с внебольничной пневмонией, а троих выявили при обследовании групп риска.

По возрастам заболевшие делятся на:

дети до 14 лет — 2 случая,

- 15–17 лет — 2;

- 18-19 лет — 1;

- 20–29 лет — 5;

- 30–39 лет — 5;

- 40–49 лет — 7;

- 50–59 лет — 12;

- 60–64 года — 1;

- старше 65 — 13 случаев.

Всех зараженных наблюдают врачи, их изолировали. Круг тех, с кем они контактировали, также определили.

Общее количество выздоровевших в Саратовской области — 95, за сутки вылечились 22 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776694" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратове 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU