Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: 48 новых случаев
В Саратовской области сегодня, 2 мая, стало известно о еще 48 новых случаях заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Таким образом, количество зараженных COVID-19 в области составило 535 человек.
Новые случаи выявлены:
Саратов — 6
Вольский — 7
Пугачевский — 7
Энгельсский — 5
Аткарский — 4
Балаковский — 4,
Новоузенский — 3
Ершовский район — 2,
Балашовский — 2
Базарно-Карабулакский — 2
Дергачевский — 2,
Татищевский — 1,
Федоровский — 1
Петровский — 1
Ртищевский — 1.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Среди новых случаев заболевания: 21 — контактный, 24 человека с внебольничной пневмонией, а троих выявили при обследовании групп риска.
По возрастам заболевшие делятся на:
дети до 14 лет — 2 случая,
- 15–17 лет — 2;
- 18-19 лет — 1;
- 20–29 лет — 5;
- 30–39 лет — 5;
- 40–49 лет — 7;
- 50–59 лет — 12;
- 60–64 года — 1;
- старше 65 — 13 случаев.
Всех зараженных наблюдают врачи, их изолировали. Круг тех, с кем они контактировали, также определили.
Общее количество выздоровевших в Саратовской области — 95, за сутки вылечились 22 человека.
Коронавирус в Саратове 2 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU