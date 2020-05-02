Энгельсский суд на Первомай оштрафовал 13 нарушивших самоизоляцию людей

2 Май 2020 2020-05-02T08:37:13+03:00

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Вчера, 1 мая, Энгельсский районный суд привлек к административной ответственности 15 человек, нарушивших режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

- Оштрафовали 13 лиц, наказание в виде предупреждения назначено двоим, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе райсуда.

Также вчера, 1 мая, дела рассматривал Фрунзенский районный суд. За день он привлек к административной ответственности за прогулки троих человек.

Так, наказание в виде предупреждения получил мужчина, что в 18:20 30 апреля был около дома №103/115 по улице Рахова.

Также привлекли к ответственности двоих остановленных граждан на аллее по улице Рахова, напротив дома №128. Они находились там в 11:55 в четверг. Обоим выписали предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU