2020-05-02T08:04:20+03:00
Общество

Панков: Творческая мысль и широта полета на строительстве мемориала летчикам в Энгельсе стали машиной выбивания средств

Ольга Симонова
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Панков отметил, что цена мемориала увеличивалась раз от разаПанков отметил, что цена мемориала увеличивалась раз от раза
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» рассказал о ситуации со строительством мемориального комплекса в Летном городке Энгельса.

- Даже инстинкт самосохранения не заставляет думать энгельсские власти. В Первомай пришлось срочно помощникам Володина выехать в энгельсскую Летку. Выехать и вмешаться в строительство мемориала летчикам, погибшим в годы войны. Вместе со службой заказчика исправляли орфографические ошибки, — написал Панков.

Оказывается, некоторые слова там были написаны с ошибками, например, «труженики» с двумя «н». Депутат ГД возмутился, почему освоитель денег так делает.

- Знаю только другое, что цена мемориала увеличивалась раз от раза, — заявил он.

Панков вспомнил, что когда Володин вместе с жителями принял решение о строительстве мемориала Расковой, «там везде маячили непонятные люди».

- Они требовали и доказывали, что там легендарная летчица Марина Раскова не нужна. Там нужна творческая мысль и широта полета этой мысли. А получается это стало лишь для них машиной выбивания средств. Именно это приводило к раздуванию стоимости до 80 млн рублей. Не взываю к совести тех, кто там мастерил эту вакханалию. Лишь хочу спросить у властей Энгельса: вы что, все это время делали подлог смет, расчетов и концепции памятника? Тогда прошу правоохранительные и контролирующие органы проверить расходование, заметьте, благотворительных средств. Хочется посмотреть, кто на самом деле архитектор, кто разрабатывал концепцию и тратил деньги? — написал в своем канале Панков.

Парламентарий отметил, что проинформирует спикера Госдумы Вячеслава Володина для принятия решений против такого произвола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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