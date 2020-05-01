Володин: Саратов должен получать на ремонт дорог ежегодно минимум 2,5 млрд рублей

1 Май 2020 2020-05-01T19:52:54+03:00

Председатель Госдумы рассказал, сколько выделено денег для города в этом году

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Сегодня, 1 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram было опубликовано его обращение о дорогах.

Вячеслав Володин подчеркнул, что для запуска проекта ремонта дорог в Саратовской области сделано многое. На федеральный уровень переданы трассы Саратов — Озинки, Саратов — Алгай, Саратов — Ртищево. В стадии передачи находится дорога Ртищево —Аркадак— Самойловка — граница с Волгоградской областью, дорога от Энгельса до Балакова на Пугачев, Ивантеевку и также на Самару, на соседнюю область; перемычка между федеральной дорогой Волгоград— Саратов — Сызрань и Балаковом — это примыкание на территории Вольского района, не доезжая Широкого Буерака, если ехать от Вольска.

- Это также крайне важно, потому что эта дорога на сегодняшний день является даже муниципальной, поэтому если удастся ее передать на федеральный уровень, это в том числе экономия средств не только областного бюджета, но и муниципального бюджета, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что приоритетным вопросом являются дороги Саратова и многое сделано для разгрузки областного дорожного фонда, чтобы средства пошли на ремонт городских дорог.

- Считаем правильным, чтобы Саратов получал денежных средств больше. Если только сегодня город Саратов не будет получать минимальное количество средств, — а это 2,5 млрд, — значит, в течение четырех лет не будут проводиться необходимые работы. На этот срок рассчитан ресурс дороги, ее гарантийный срок. По оценкам мэра города, требуется 10 млрд для того, чтобы дороги городские привести в нормативное состояние. Поэтому 2,5 млрд это та минимальная сумма, которая сейчас необходима. После корректировки, которая принята буквально на днях, объем финансирования дорог вырос до 2-х млрд. Но учитывая, что Трофимовский мост стоит порядка 600 млн, то на деле город получит всего лишь 1 млрд 400 млн, — заявил Вячеслав Володин.

Он отметил, что в этом году выделенные средства из федерального бюджета и бюджета области могут быть первым шагом на пути решения проблемы.

- В этом году мы нашли 500 млн для того, чтобы начать решать задачу. Но как так оказывается: первичный прогноз, сколько необходимо было средств.Мэр заявил, что необходим 1 млрд 800 млн, но сейчас мы уже видим, — и город, и мэрия подтверждает это, — что средств надо значительно больше, где-то около 3 млрд. Вот и посудите, какие средства необходимо искать для того, чтобы город был красивый, город был комфортный для жизни, — сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что этого нужно работать, стремиться решать задачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776625" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин о дорогах Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU