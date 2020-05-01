2020-05-01T19:52:54+03:00
Общество

Володин: Саратов должен получать на ремонт дорог ежегодно минимум 2,5 млрд рублей

Председатель Госдумы рассказал, сколько выделено денег для города в этом году
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram было опубликовано его обращение о дорогах.

Вячеслав Володин подчеркнул, что для запуска проекта ремонта дорог в Саратовской области сделано многое. На федеральный уровень переданы трассы Саратов — Озинки, Саратов — Алгай, Саратов — Ртищево. В стадии передачи находится дорога Ртищево —АркадакСамойловка — граница с Волгоградской областью, дорога от Энгельса до Балакова на Пугачев, Ивантеевку и также на Самару, на соседнюю область; перемычка между федеральной дорогой Волгоград— Саратов — Сызрань и Балаковом — это примыкание на территории Вольского района, не доезжая Широкого Буерака, если ехать от Вольска.

- Это также крайне важно, потому что эта дорога на сегодняшний день является даже муниципальной, поэтому если удастся ее передать на федеральный уровень, это в том числе экономия средств не только областного бюджета, но и муниципального бюджета, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что приоритетным вопросом являются дороги Саратова и многое сделано для разгрузки областного дорожного фонда, чтобы средства пошли на ремонт городских дорог.

- Считаем правильным, чтобы Саратов получал денежных средств больше. Если только сегодня город Саратов не будет получать минимальное количество средств, — а это 2,5 млрд, — значит, в течение четырех лет не будут проводиться необходимые работы. На этот срок рассчитан ресурс дороги, ее гарантийный срок. По оценкам мэра города, требуется 10 млрд для того, чтобы дороги городские привести в нормативное состояние. Поэтому 2,5 млрд это та минимальная сумма, которая сейчас необходима. После корректировки, которая принята буквально на днях, объем финансирования дорог вырос до 2-х млрд. Но учитывая, что Трофимовский мост стоит порядка 600 млн, то на деле город получит всего лишь 1 млрд 400 млн, — заявил Вячеслав Володин.

Он отметил, что в этом году выделенные средства из федерального бюджета и бюджета области могут быть первым шагом на пути решения проблемы.

- В этом году мы нашли 500 млн для того, чтобы начать решать задачу. Но как так оказывается: первичный прогноз, сколько необходимо было средств.Мэр заявил, что необходим 1 млрд 800 млн, но сейчас мы уже видим, — и город, и мэрия подтверждает это, — что средств надо значительно больше, где-то около 3 млрд. Вот и посудите, какие средства необходимо искать для того, чтобы город был красивый, город был комфортный для жизни, — сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что этого нужно работать, стремиться решать задачи.

Вячеслав Володин о дорогах Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин: Саратов должен получать на ремонт дорог ежегодно минимум 2,5 млрд рублей
В Энгельсе с крыши дома упал рабочий
Певица Валерия попросила жителей Саратовской области соблюдать режим самоизоляции
МЧС предупреждает жителей Саратовской области о грозе и шквалистом ветре
В саратовских колониях более 2,8 тыс. человек сидят за наркотики
Михаил Исаев раскритиковал ремонт тротуаров на Шелковичной в Саратове
В Вольске молодые врачи получат квартиры в здании бывшего роддома
Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 мая: заболели пять беременных
Самоизоляция в Саратове: какие концерты будут на майских праздниках
Lada и Chevrolet на Огородной в Саратове мешают работам коммунальщиков
Нижний Новгород присоединился к народному песенному марафону «Наш День Победы»
В Саратове на трассе сгорел мусоровоз
В Саратовской области ветеринары будут работать на майские праздники
В Саратовской области с момента нерестового запрета поймали 16 браконьеров
Субсидия на зарплату работникам из-за коронавируса: как получить
Жительница Лысых Гор ответит за попытку убить сожителя из ревности
Индекс самоизоляции в Саратове 1 мая: 2,8 балла