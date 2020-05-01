В Энгельсе с крыши дома упал рабочий

1 Май 2020 2020-05-01T19:28:45+03:00

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Сегодня, 1 мая в Энгельсе с крыши пятиэтажки во 2-м микрорайоне Урицкого на козырек упал 25-летний рабочий, ремонтирующий кровлю.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса эвакуировали пострадавшего и транспортировали его в машину скорой помощи. Гражданина отвезли в больницу.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU