2020-05-01T19:28:45+03:00
Происшествия

В Энгельсе с крыши дома упал рабочий

Мужчину госпитализировали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 мая в Энгельсе с крыши пятиэтажки во 2-м микрорайоне Урицкого на козырек упал 25-летний рабочий, ремонтирующий кровлю.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса эвакуировали пострадавшего и транспортировали его в машину скорой помощи. Гражданина отвезли в больницу.

Обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин: Саратов должен получать на ремонт дорог ежегодно минимум 2,5 млрд рублей
В Энгельсе с крыши дома упал рабочий
Певица Валерия попросила жителей Саратовской области соблюдать режим самоизоляции
МЧС предупреждает жителей Саратовской области о грозе и шквалистом ветре
В саратовских колониях более 2,8 тыс. человек сидят за наркотики
Михаил Исаев раскритиковал ремонт тротуаров на Шелковичной в Саратове
В Вольске молодые врачи получат квартиры в здании бывшего роддома
Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 мая: заболели пять беременных
Самоизоляция в Саратове: какие концерты будут на майских праздниках
Lada и Chevrolet на Огородной в Саратове мешают работам коммунальщиков
Нижний Новгород присоединился к народному песенному марафону «Наш День Победы»
В Саратове на трассе сгорел мусоровоз
В Саратовской области ветеринары будут работать на майские праздники
В Саратовской области с момента нерестового запрета поймали 16 браконьеров
Субсидия на зарплату работникам из-за коронавируса: как получить
Жительница Лысых Гор ответит за попытку убить сожителя из ревности
Индекс самоизоляции в Саратове 1 мая: 2,8 балла