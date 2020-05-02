Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: подтверждено 49 диагнозов

2 Май 2020 2020-05-02T00:13:29+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года составило 487

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За сутки 1 мая в Саратовской области подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, общее число диагнозов — 487.

Среди заболевших один саратовец, семеро жителей Ершовского района, по три диагноза зафиксировано в Саратовском, Балаковском и Ртищевском районах, по одному в Аркадакском и Балашовском.

Больше всего зараженных из Вольского района, ПНИ — 30 человек.

Среди заболевших трем не исполнилось и 14 лет, двум от 15 до 17 лет, пятерым от 18 до 19 лет, трем от 30 до 39 лет, 11 от 40 до 49 лет, 12 от 50 до 59 лет, трем от 60 до 64 лет. Старше 65 десять зараженных.

Известно, что выздоровели 73 человека, за сутки — 21.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776543" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU