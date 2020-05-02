2020-05-02T00:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года: подтверждено 49 диагнозов

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 2 мая 2020 года составило 487
Дарья Вострикова
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За сутки 1 мая в Саратовской области подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, общее число диагнозов — 487.

Среди заболевших один саратовец, семеро жителей Ершовского района, по три диагноза зафиксировано в Саратовском, Балаковском и Ртищевском районах, по одному в Аркадакском и Балашовском.

Больше всего зараженных из Вольского района, ПНИ — 30 человек.

Среди заболевших трем не исполнилось и 14 лет, двум от 15 до 17 лет, пятерым от 18 до 19 лет, трем от 30 до 39 лет, 11 от 40 до 49 лет, 12 от 50 до 59 лет, трем от 60 до 64 лет. Старше 65 десять зараженных.

Известно, что выздоровели 73 человека, за сутки — 21.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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