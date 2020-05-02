Синоптики обещают жителям Саратовской области грозу в субботу

2 Май 2020 2020-05-02T07:49:17+03:00

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Сегодня, 2 мая, синоптики обещают жителям отдельных районов в северной половине Саратовской области кратковременный дождь и грозу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с, при непогоде его порывы достигнут 17 м/с.

Столбик термометра поднимется до +21…+26 градусов, местами в северной половине до +16…+21 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU