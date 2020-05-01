МЧС предупреждает жителей Саратовской области о грозе и шквалистом ветре
Непогода ожидается завтра
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Жителей Саратовской области предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях завтра, 2 мая.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, во второй половине дня в отдельных районах северной половины региона ожидается гроза и шквалистый ветер.
Его порывы достигнут 15-17 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU