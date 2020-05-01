2020-05-01T18:01:30+03:00
Происшествия

В саратовских колониях более 2,8 тыс. человек сидят за наркотики

Подведен итог за первый квартал 2020 года
Дарья Вострикова
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В УФСИН по Саратовской области подвели итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за первые три месяца 2020 года.

Об этом стало известно на плановом заседании коллегии под председательством врио начальника территориального органа полковника внутренней службы Алексея Федотова в режиме видеоконференцсвязи.

Известно, что на базе 13 режимных учреждений региона выпускают более 150 тыс. видов продукции — строительных, пластмассовых, швейных и других изделий.

На 1 апреля в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области содержалось около 10500 человек. Из них около 2,7 тыс. человек отбывают наказание за убийства, более 2,8 тыс. граждан попали сюда за преступления, связанные с наркотиками.

Свыше 1,1 тыс. человек — за кражи, более 600 граждан за разбой и более 340 человек за умышленное причинение вреда здоровью.

Спецконтингент лиц таков: 11,9% от всех заключенных имеют психические расстройства, 8,5% склонны к наркомании, больны алкоголизмом 6,2% человек. При пресечении попыток доставки запрещенных предметов для осужденных было изъято 97,72 грамма наркотиков, 15,5 литра алкоголя, 69 сотовых телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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