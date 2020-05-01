Михаил Исаев раскритиковал ремонт тротуаров на Шелковичной в Саратове
Сегодня, 1 мая, глава Саратова Михаил Исаев проверил, как ремонтируются тротуары в городе.
Об этом он сообщил в своем профиле соцсети Instagram.
Мэр остался недоволен работами на Шелковичной улице: тротуарный борт относительно уровня земли занижен, старого покрытия сняли слишком много, хотя делают только небольшой участок.
Он отметил, что подрядчики на улице Чапаева, Горького, Сакко и Ванцетти работают качественнее и быстрее.
- Задача, которая стоит перед всеми главами районных администраций – не выдавать разрешения на вскрытие тротуара, понимая, что какое-то время там не будут производиться работы по монтажу и формированию контура, — заявил мэр.
Михаил Исаев подчеркнул, что реконструкция пешеходных зон Саратове стала возможной благодаря проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина, который нашел на эти цели 500 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU