Михаил Исаев раскритиковал ремонт тротуаров на Шелковичной в Саратове

1 Май 2020 2020-05-01T17:08:22+03:00

Есть замечания к подрядчику

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Сегодня, 1 мая, глава Саратова Михаил Исаев проверил, как ремонтируются тротуары в городе.

Об этом он сообщил в своем профиле соцсети Instagram.

Мэр остался недоволен работами на Шелковичной улице: тротуарный борт относительно уровня земли занижен, старого покрытия сняли слишком много, хотя делают только небольшой участок.

Он отметил, что подрядчики на улице Чапаева, Горького, Сакко и Ванцетти работают качественнее и быстрее.

- Задача, которая стоит перед всеми главами районных администраций – не выдавать разрешения на вскрытие тротуара, понимая, что какое-то время там не будут производиться работы по монтажу и формированию контура, — заявил мэр.

Михаил Исаев подчеркнул, что реконструкция пешеходных зон Саратове стала возможной благодаря проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина, который нашел на эти цели 500 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU