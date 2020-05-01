В Вольске молодые врачи получат квартиры в здании бывшего роддома

1 Май 2020 2020-05-01T16:04:25+03:00

Речь идет о тех, кто приехал работать после окончания учебы

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Сегодня, 1 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram стало известно о готовности дома для врачей в Вольске.

Молодым врачам, которые приехали в город после учебы работать и не имеют своего жилья, предоставят 23 квартиры в этом здании. Это бывший роддом, который реконструировали при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Капремонт начался в 2019 году.

Напомним, в мае 2019 года во время рабочей поездки Вячеслава Володина в Вольск ему рассказали, что в местных больницах нехватка медперсонала составляет около 60%. И одна из проблем, по которой молодые специалисты не едут работать в город, — отсутствие собственного жилья.

Принятая мера поможет решить кадровую проблему в медицинской сфере города.

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ИСТОЧНИК KP.RU