В Вольске молодые врачи получат квартиры в здании бывшего роддома
Сегодня, 1 мая, в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram стало известно о готовности дома для врачей в Вольске.
Молодым врачам, которые приехали в город после учебы работать и не имеют своего жилья, предоставят 23 квартиры в этом здании. Это бывший роддом, который реконструировали при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Капремонт начался в 2019 году.
Напомним, в мае 2019 года во время рабочей поездки Вячеслава Володина в Вольск ему рассказали, что в местных больницах нехватка медперсонала составляет около 60%. И одна из проблем, по которой молодые специалисты не едут работать в город, — отсутствие собственного жилья.
Принятая мера поможет решить кадровую проблему в медицинской сфере города.
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ИСТОЧНИК KP.RU