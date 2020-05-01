2020-05-01T14:12:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: какие концерты будут на майских праздниках

Будут онлайн-трансляции мероприятий
Дарья Вострикова
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Учреждения культуры Саратовской области на майских праздниках представят онлайн-трансляции концертов и творческих вечеров, посвященных 75-летию Победы. Напомним, проведение массовых мероприятий запрещено в целях борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

С 1 по 8 мая акцию «Саратовские поэты и писатели о войне» запускает музей имени Федина. Горожане могут записать на видео то, как читают стихотворение или отрывок из прозаического произведения местных поэтов и писателей, а затем выложить в сеть с хэштегом #fedinmus_75летПобеды.

Художественное училище имени Боголюбова сегодня открывает виртуальную выставку живописи советских и российских художников «Образы памяти» к 75-летию Победы. Виртуальная выставка работ преподавателей и студентов «Память в сердце храня» к юбилею Победы в Великой Отечественной войне» откроется 6 мая.

Саратовский академический театр оперы и балета завтра, 2 мая, в 18:00 покажет онлайн-трансляцию симфонического концерта «Галина Уствольская - потаенный гений российской музыки». XXV Собиновский музыкальный фестиваль. А 5 мая в 19:00 состоится онлайн-трансляция оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».

Областной театр оперетты 2 мая в Youtube-канале будет транслировать оперетту Оскара Фельцмана «Пусть гитара играет». Онлайн-спектакль «Письма с фронта», где артисты театра исполнят любимые песни военных лет состоится 5 мая.

Саратовский ТЮЗ проведен трансляцию чтения стихов о войне. Трансляция спектакля «Завтра была война» по Борису Васильеву пройдет 5 мая.

Музей Льва Кассиля подготовил цикл публикаций на сайте музея и в социальных сетях по темам: «Война – жесточе нету слова…». Поэтическая летопись войны. Фрагменты фотовыставки и история произведений о войне. «Улицы Победы» — об истории улиц Энгельса, названных в честь значимых событий Великой Отечественной войны.

«Подземная цитадель» — цикл публикаций о героической обороне города Керчь по материалам книги Льва Кассиля и Макса Поляновского и на основе фондовых коллекций музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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