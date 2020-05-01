Lada и Chevrolet на Огородной в Саратове мешают работам коммунальщиков
Сегодня, 1 мая, коммунальщики не могут начать работы на Огородной улице из-за припаркованных автомобилей.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Lada с государственным регистрационным номером Р294ХЕ64 и Chevrolet с госномером Т261СМ64.
Всех, кто обладает информацией о владельцах транспорта, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU