Нижний Новгород присоединился к народному песенному марафону «Наш День Победы»

1 Май 2020 2020-05-01T13:42:37+03:00

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Сегодня, 1 мая, Нижегородская область стала участником масштабной акции «Наш День Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, инициированной аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В Нижнем Новгороде великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни «Любава», вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу «Голос. Дети» Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы «Jack Daniels Time» Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин.

Съемки видеоролика прошли до введения режима самоизоляции в нижегородском кремле, у памятника Чкалову и у катера «Герой».

В годы войны в Нижегородской области выпускали практически все виды оборонной продукции — оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, взрывчатку и реактивное топливо. Завод «Красное Сормово» поставил фронту более 12 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок. Каждый третий отечественный истребитель был выпущен на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе. Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам. Всего за годы войны на фронт было отправлено более 92 тысяч литров крови.

В акции «Наш День Победы» уже приняли участие Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область и Республика Татарстан. Нижегородская область передает эстафету в Пермский край.

Саратовская область примет эстафету 3 мая. Знаменитую и всеми любимую композицию «День Победы» споет ее первый исполнитель, Народный Артист СССР, Леонид Сметанников в сопровождении Театра хоровой музыки под руководством Людмилы Лицовой.

Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля можно увидеть в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU