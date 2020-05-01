В Саратове на трассе сгорел мусоровоз

1 Май 2020 2020-05-01T13:30:19+03:00

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Сегодня, 1 мая, в Саратове на Петровском тракте горел мусоровоз.

Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишут в аккаунте Instagram «ЧП Саратов».

О пострадавших не известно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU