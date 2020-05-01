В Саратове на трассе сгорел мусоровоз
ЧП произошло на Петровском тракте
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Сегодня, 1 мая, в Саратове на Петровском тракте горел мусоровоз.
Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишут в аккаунте Instagram «ЧП Саратов».
О пострадавших не известно. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU