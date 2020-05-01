В Саратовской области ветеринары будут работать на майские праздники
На протяжении майских праздников ветеринарная служба в Саратовской области продолжит работу.
Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», городские лечебницы будут оказывать помощь с 1 по 11 мая.
В областном центре участковые клиники открыты 1 и 9 мая с 8:00 до 14:00, в остальные дни с 8:00 до 16:00.
В Энгельсе владельцев домашних питомцев примут во все указанные дни с 8:00 до 15:00.
В Балашовской городской ветеринарной лечебнице дежурный специалист будет находиться 4, 5 и 11 мая с 8:00 до 16:00. Балаковская ветлечебница будет обслуживать экстренные случаи заболеваний.
На всех станциях по борьбе с болезнями животных в праздники будут работать дежурные ветеринарные специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU