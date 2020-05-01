В Саратовской области с момента нерестового запрета поймали 16 браконьеров
В Саратовской области установлен нерестовый запрет, но этому ограничению следуют не все.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, полицейские выявили 16 нарушителей.
За прошедшие сутки в Дергачевском районе задержали мужчину, который выловил 332 рыбы — 263 леща, 6 ершей, 19 окуней, 42 плотвы, две красноперки на реке Алтата. При нем была лодка и сеть длиной 90 метров.
В Энгельсском районе у села Усть-Караман мужчина ловил рыбу сетью длиной 50 метров. Его действия пресекли, а добычу выпустили в реку.
В Новоузенском районе задержали двух граждан, которые успели поймать 72 особи — щуки и карася. У них изъяли лодку и сеть.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, нарушителям грозит до 500 тыс. рублей штрафа или лишение свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU