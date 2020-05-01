Жительница Лысых Гор ответит за попытку убить сожителя из ревности
В отношении 42-летней рецидивистки из Лысых Гор возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия днем 29 апреля она со своим 41-летним сожителем пила спиртное в гостях у родственницы последнего.
Пара поссорилась, ревность вынудила гражданку взять нож и ударить мужчину в шею. Сестра потерпевшего выхватила предмет у нее из рук.
Благодаря помощи врачей он остался жив.
Рецидивистка признала свою вину и раскаялась в своем поступке.
Она находится под стражей и ждет окончания расследования уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU