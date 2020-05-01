Глава СУ СКР по Саратовской области проведет прием граждан по телефону

1 Май 2020 2020-05-01T12:13:00+03:00

Задать свой вопрос можно будет с 15:00 до 17:00

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Жители Саратовской области смогут попасть на дистанционный личный прием к исполняющему обязанности руководителя следственного управления Дмитрию Петряйкину в мае 2020 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, задать свой вопрос можно 7, 14, 20 и 27 мая.

Время для звонков — с 15:00 до 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU