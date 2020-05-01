Глава СУ СКР по Саратовской области проведет прием граждан по телефону
Задать свой вопрос можно будет с 15:00 до 17:00
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Жители Саратовской области смогут попасть на дистанционный личный прием к исполняющему обязанности руководителя следственного управления Дмитрию Петряйкину в мае 2020 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, задать свой вопрос можно 7, 14, 20 и 27 мая.
Время для звонков — с 15:00 до 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU