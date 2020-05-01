2020-05-01T11:45:33+03:00
Происшествия

Следователи выясняют причины смерти жительницы Маркса

Пять человек из ее дома почувствовали симптомы, характерные для отравления продуктами горения
Дарья Вострикова
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Следователи проводят проверку по факту гибели 50-летней жительницы Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 1 мая 2020 года в квартире одного из домов на Фабричной улице было обнаружено ее тело. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. Также осмотрено место происшествия.

Кроме того, пять жильцов из этого дома обращались за помощь к медикам с симптомами, характерными для отравления продуктами горения. Данная версия будет проверена.

После судебно-медицинского исследования с целью установки причины смерти женщины и установления обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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