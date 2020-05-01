Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил количество заражений в Саратовской области.
Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что, по данным областного оперативного штаба, в регионе на утро 1 мая зарегистрировано 49 новых случаев.
В России за сутки подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 96 летальных исходов. Выздоровел 1601 человек.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU