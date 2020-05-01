Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 1 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

1 Май 2020 2020-05-01T11:20:02+03:00

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Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил количество заражений в Саратовской области.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что, по данным областного оперативного штаба, в регионе на утро 1 мая зарегистрировано 49 новых случаев.

В России за сутки подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 96 летальных исходов. Выздоровел 1601 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/776543" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU