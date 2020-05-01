В Марксе отравились газом шестеро человек: один скончался

1 Май 2020 2020-05-01T10:41:20+03:00

ЧП произошло в доме на Фабричной улице

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Сегодня, 1 мая, в доме №9 на Фабричной улице в Марксе произошло ЧП.

Из-за отравления газом пострадали шесть человек, один из них скончался.

Как сообщил «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Александр Колоколов, граждане начали поступать в местную районную больницу в 9:15.

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В медицинском учреждении находятся двое мужчин в возрасте 29 и 62 лет, двое женщин, которым 31 год и 57 лет и девочка, которой 10 лет.

Ребенок и младший из мужчин находятся в состоянии средней тяжести. Предварительный диагноз — отравление газом.

Всем пострадавшим оказывается помощь врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU