В Саратовской области с завтрашнего дня начнут ходить электрички для дачников

1 Май 2020 2020-05-01T10:03:12+03:00

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В связи с началом дачного сезона с 2 мая по 30 сентября в Саратовской области будут ходить дополнительные электрички.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, речь идет о пяти маршрутах.

Это пригородный поезд №6471 Примыкание — Аткарск. Отправление в 5:49, прибытие в 8:35. Маршрут №6418 Аткарск — Саратов-1 будет отъезжать в 18:46 и достигать конечной точки в 21:12.

Электричка №6311 Примыкание — Сухой Карабулак будет отправляться в 5:01, прибывать в 7:52, маршрут №6128 Сухой Карабулак — Анисовка отъедет в 17:19 и прибудет в 20:43.

Все пригородные поезда отправляются по средам, субботам и воскресеньям.

По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам можно уехать в 18:03 на маршруте №6128 из Тархан в Анисовку. На конечной станции вы будете в 20:43.

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ИСТОЧНИК KP.RU