Самоизоляция в Саратове: как защититься от клещей на даче
Минздрав Саратовской области призвал граждан защищаться от клещей и рассказал, как это сделать.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Напомним, в период самоизоляции разрешено поехать на дачу, даже без пропуска. Но сейчас насекомые активизировались.
Чтобы обезопасить себя, нужно надевать закрытую одежду, использовать отпугивающие клещей препараты — репелленты.
Если вы отправились на прогулку в лес или поле, каждые два часа, а также по приходу домой нужно осматривать себя.
При поездке в районы распространения клещевого энцефалита нужно сделать прививку. В Саратовской области очагов этого заболевания нет.
В случае обнаружения насекомого на себе стоит тут же обратиться к медикам, для удаления и последующего наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU