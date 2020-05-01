2020-05-01T09:52:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: как защититься от клещей на даче

Минздрав дал рекомендации
Дарья Вострикова
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Минздрав Саратовской области призвал граждан защищаться от клещей и рассказал, как это сделать.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Напомним, в период самоизоляции разрешено поехать на дачу, даже без пропуска. Но сейчас насекомые активизировались.

Чтобы обезопасить себя, нужно надевать закрытую одежду, использовать отпугивающие клещей препараты — репелленты.

Если вы отправились на прогулку в лес или поле, каждые два часа, а также по приходу домой нужно осматривать себя.

При поездке в районы распространения клещевого энцефалита нужно сделать прививку. В Саратовской области очагов этого заболевания нет.

В случае обнаружения насекомого на себе стоит тут же обратиться к медикам, для удаления и последующего наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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