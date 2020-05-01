2020-05-01T09:34:57+03:00
Общество

Губернатор Валерий Радаев рассказал саратовцам о своем деде-фронтовике

Он подчеркнул, что празднование Дня Победы обязательно состоится
Дарья Вострикова
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Сегодня, 1 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился в своем профиле соцсети Instagram к жителям региона.

- Празднование священной для всех россиян даты – Дня Победы – обязательно состоится. Речи об отмене торжественных мероприятий быть не может. Традиционный парад и чествование ветеранов в год 75-летия Победы непременно проведем, когда будем уверены в безопасности эпидемиологической ситуации. Сейчас важно, чтобы все были здоровы, — подчеркнул он.

Глава региона предложил провести всенародную акцию «Бессмертный полк» онлайн. Он призвал граждан публиковать фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны. Рассказывать их историю и отмечать хештег #бессмертныйполк64.

Валерий Радаев рассказал о своем дедушке Иване Федоровиче Уткове. С его портретом глава региона каждый год был на «Бессмертном полку».

- С его фотографии начинается наш семейный фотоальбом. Он, как и миллионы советских солдат, не вернулся из боя. Бабушка рассказывала, что дед был очень добрым, готов был всегда помочь друзьям и соседям, очень любил свою семью и село, в котором жили. Спустя много лет я смог отыскать его фронтовые письма, адресованные своей жене. Он старался не упоминать войну, тяжелые условия, интересовался, как живут его родные, как дела дома, здоровы ли дочки. В конце каждого письма добавлял «Целую вас всех», — написал губернатор.

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О гибели Ивана Уткова в 1942 его жене сообщил командир отделения. Военный сказал, что ее муж погиб за Родину, честь и свободу. Защищал Родину честно и умело. Его не стало в населенном пункте под Харьковом из-за осколка, попавшего в сердце.

Ивана Уткова не стало 19 мая в 17:53. Похоронка пришла только в конце войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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