Саратовские ЗАГСы будут работать три дня на майских праздниках
В Саратовской области отделы ЗАГС будут работать 2, 7 и 8 мая.
- В эти дни граждане смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг будет осуществляться в течение всего рабочего дня, — уточнили в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Попасть на прием в ЗАГС во время режима самоизоляции можно по предварительной записи на портале «Госуслуги», по телефону или через интернет-приемную.
Контактные данные отделов размещены на сайте Управления по делам ЗАГС.
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ИСТОЧНИК KP.RU