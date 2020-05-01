Саратовские ЗАГСы будут работать три дня на майских праздниках

1 Май 2020 2020-05-01T09:12:39+03:00

Услуги будут предоставляться в течение всего рабочего дня

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В Саратовской области отделы ЗАГС будут работать 2, 7 и 8 мая.

- В эти дни граждане смогут подать документы на регистрацию актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг будет осуществляться в течение всего рабочего дня, — уточнили в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Попасть на прием в ЗАГС во время режима самоизоляции можно по предварительной записи на портале «Госуслуги», по телефону или через интернет-приемную.

Контактные данные отделов размещены на сайте Управления по делам ЗАГС.

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ИСТОЧНИК KP.RU