В Балакове продают золотой унитаз
Комплект с раковиной обойдется в 48 тыс. рублей
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Балаковец разместил на сайте Avito 27 апреля объявление о продаже золотого унитаза.
За комплект с раковиной мужчина просит 48 тыс. рублей.
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Мужчина уточнил, что это новый дизайнерский комплект. Реального покупателя ждет «отличная скидка».
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ИСТОЧНИК KP.RU