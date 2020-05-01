В Балакове продают золотой унитаз

1 Май 2020 2020-05-01T09:07:59+03:00

Комплект с раковиной обойдется в 48 тыс. рублей

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Балаковец разместил на сайте Avito 27 апреля объявление о продаже золотого унитаза.

За комплект с раковиной мужчина просит 48 тыс. рублей.

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Мужчина уточнил, что это новый дизайнерский комплект. Реального покупателя ждет «отличная скидка».

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ИСТОЧНИК KP.RU